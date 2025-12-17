РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:30, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут в конце 2026 года

    Президент Сербии Александр Вучич объявил, что досрочные выборы в Сербии состоятся до конца 2026 года, а местные выборы в ряде муниципалитетов страны пройдут в течение пяти-шести месяцев, передает агентство Kazinform. 

    Досрочные парламентские выборы пройдут в Сербии в конце 2026 года
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    — До окончания срока полномочий нынешнего парламента мы проведем эти выборы, и тогда у людей будет возможность оценить работу каждого из нас, — заявил Вучич сербскому национальному телевидению RTS.

    Как пишет ВТА, президент отметил, что на выборах граждане решат, «хотят ли они жить в достойной и нормальной Сербии».

    В Сербии уже более года проходят антиправительственные протесты, организованные студентами, которые заблокировали работу более 60 факультетов.

    Протесты вспыхнули после трагедии в северном сербском городе Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес недавно отремонтированного железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек.

    Протестующие требуют привлечения виновных к ответственности, обвиняя власти в коррупции.

    5 мая впервые прозвучала просьба о проведении досрочных парламентских выборов, которые президент Сербии отказался назначать.

    Впоследствии в различных заявлениях Вучич неоднократно упоминал май и декабрь как возможные даты проведения досрочного голосования.

    Ранее МВД Сербии заявило о нападении на участников митинга в центре Белграда. 

    Теги:
    Сербия Протесты в мире Выборы Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
