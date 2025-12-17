Досрочные парламентские выборы в Сербии пройдут в конце 2026 года

— До окончания срока полномочий нынешнего парламента мы проведем эти выборы, и тогда у людей будет возможность оценить работу каждого из нас, — заявил Вучич сербскому национальному телевидению RTS.

Как пишет ВТА, президент отметил, что на выборах граждане решат, «хотят ли они жить в достойной и нормальной Сербии».

В Сербии уже более года проходят антиправительственные протесты, организованные студентами, которые заблокировали работу более 60 факультетов.

Протесты вспыхнули после трагедии в северном сербском городе Нови-Сад, где 1 ноября 2024 года обрушился бетонный навес недавно отремонтированного железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек.

Протестующие требуют привлечения виновных к ответственности, обвиняя власти в коррупции.

5 мая впервые прозвучала просьба о проведении досрочных парламентских выборов, которые президент Сербии отказался назначать.

Впоследствии в различных заявлениях Вучич неоднократно упоминал май и декабрь как возможные даты проведения досрочного голосования.

Ранее МВД Сербии заявило о нападении на участников митинга в центре Белграда.