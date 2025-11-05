На трассе Усть-Каменогорск – Риддер погибли пятеро человек

Авария произошла сегодня, 4 ноября, на 48-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Риддер. Столкнулись грузовой автомобиль ЗИЛ и легковая Toyota Estima. От удара машины получили серьезные повреждения.

— В результате ДТП погибли пять человек, один пострадавший госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего, — сообщил начальник Департамента полиции ВКО Ерлан Омарбеков.

В ведомстве напомнили, что осенью на дорогах региона нередко наблюдаются сложные погодные условия — туман, гололёд и ограниченная видимость.

— Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, учитывать состояние дороги и погодные условия. Безопасность на трассе зависит от внимательности и дисциплины каждого участника, — подчеркнул Ерлан Омарбеков.

Ранее сообщалось, что в области Абай в ДТП погибли три человека.