    20:09, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На трассе Усть-Каменогорск – Риддер погибли пятеро человек

    Пять человек погибли и один пострадал в результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия в Восточном Казахстане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Авария произошла сегодня, 4 ноября, на 48-м километре автодороги Усть-Каменогорск – Риддер. Столкнулись грузовой автомобиль ЗИЛ и легковая Toyota Estima. От удара машины получили серьезные повреждения.

    — В результате ДТП погибли пять человек, один пострадавший госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего, — сообщил начальник Департамента полиции ВКО Ерлан Омарбеков.

    В ведомстве напомнили, что осенью на дорогах региона нередко наблюдаются сложные погодные условия — туман, гололёд и ограниченная видимость.

    — Призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, учитывать состояние дороги и погодные условия. Безопасность на трассе зависит от внимательности и дисциплины каждого участника, — подчеркнул Ерлан Омарбеков.

    Ранее сообщалось, что в области Абай в ДТП погибли три человека.

     

    Нелли Нигматуллина
    Автор
