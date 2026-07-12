На трассах Жамбылской области построят 11 вышек мобильной связи

В Жамбылской области планируют установить 11 антенно-мачтовых сооружений, которые улучшат покрытие мобильной связи на республиканских автодорогах. Это позволит водителям оставаться на связи и быстрее обращаться за помощью в экстренных ситуациях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Региональные власти намерены поэтапно развивать мобильную связь вдоль республиканских трасс. Стабильный сигнал необходим автомобилистам не только для навигации и общения, но и для оперативного вызова экстренных служб при ДТП, поломках и других чрезвычайных происшествиях.

По информации управления цифровизации и архивов акимата Жамбылской области, в этом году по национальному проекту «Доступный интернет» планируется построить семь антенно-мачтовых сооружений вдоль автодороги Шакпаката — Отар. Протяженность участка составляет 449,8 километра. Он проходит через весь регион — от границы с Туркестанской областью на западе до Алматинской области на востоке.

Еще четыре сооружения появятся вдоль автодорог Хантау — Аксуйек и Бурылбайтал — Кашкантениз в Мойынкумском районе. Хотя эти трассы менее загружены с точки зрения транзитного движения, они проходят через малонаселенную пустынную местность, где надежная мобильная связь особенно важна для своевременного обращения в экстренные службы.

По всем проектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Строительно-монтажные работы планируют начать до конца текущего года. После ввода объектов в эксплуатацию мобильное покрытие улучшится на участках, где сейчас связь остается нестабильной или отсутствует.

Ранее Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития пообещало, что на автодорогах Казахстана появится мобильная связь.

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