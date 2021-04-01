На стройку на набережной реки Большая Алматинка пожаловались активисты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экоактивисты Алматы пожаловались на незаконное строительство в водоохранной полосе - на набережной реки Большая Алматинка. В акимате города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В группе «Экологическое Общество Алматы» в Facebook , активисты написали, что между улицей Сатпаева и проспекта Абая застройщик незаконно оградил общественные деревья зеленой зоны набережной реки Большая Алматинка. Они предположили, что деревья могут скоро быть вырублены.

«Эти деревья произрастают на общественной земле, принадлежащей государству, также эта земля является водоохранной полосой, где любая застройка запрещена. Но несмотря на запрет, там ведется строительство каких-то зданий. Экообщество Алматы требует от акимата города демонтировать все незаконно установленное застройщиком ограждение и перенести его за зеленые насаждения, а также проверить, почему ведется незаконное строительство в водоохранной полосе», - говорится в посте .

В пресс-службе управления градостроительного контроля ответили, что согласно данным автоматизированной системы государственного земельного кадастра города Алматы, земельный участок, расположенный по адресу Ауэзовский район, ул. Сатпаева, д. 145А, предоставлен на праве временного возмездного землепользования для обслуживания промышленно-производственного здания.

На данном участке находились нежилые помещения (гаражи, цеха), легализованные решением реализационной комиссии от 1 августа 2007 года. В настоящее время, нежилые помещения частично снесены и начаты работы по реконструкции и строительству помещений.

«По указанному адресу уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству помещений не поступало, работы приостановлены. Также собственник вышеуказанного земельного участка с восточной стороны от основного земельного участка частично занимают государственную землю. По результатам разъяснительных работ данным собственником дано обязательство о переносе ограждения согласно границам, указанным в идентификационном документе, в кратчайшие сроки. Также сообщено, что снос существующих деревьев не планируется, напротив была проведена санитарная обрезка в ноябре 2020 года с участием сотрудников местных исполнительных органов», - отметили в управлении.