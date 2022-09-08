Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

На строительство домов для пострадавших от пожаров костанайцев выделят 2,3 млрд тенге

Автор:  
Серик Сабеков
8 Сентября 2022, 15:48
На строительство домов для пострадавших от пожаров костанайцев выделят 2,3 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области на строительство домов для пострадавших от пожаров жителей выделят 2,3 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время поступила первая бюджетная заявка от МЧС. Из резерва Правительства будет выделено 2,3 млрд тенге. Это целевые средства. Они будут потрачены на строительство домов. Согласно сегодняшним расчетам, эти средства выделяются на строительство 91 дома. На каждый дом приходится по 25 млн тенге», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, каждый участок, на котором построят дом, будет иметь 10 соток. Общая площадь дома составит 100 квадратных метров.

«В рамках этих средств предусмотрено и подведение инфраструктуры. Жителей обеспечат водой, электроэнергией, будут также построены дороги», - добавил Алибек Куантыров.


Костанайская область   Строительство   Жилье   Экономика   Пожар   Миннацэкономики  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам