На Солнце произошли четыре мощные вспышки

Ученые зарегистрировали четыре мощные вспышки на Солнце, одна из которых оказалась высочайшего класса X. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ), передает агентство Kaziform.

Ученые зафиксировали три вспышки класса М.

- 10 июня в 09:09 мск (11:09 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне <…> зарегистрирована вспышка M3.3 продолжительностью 18 минут. В 13:06 мск (15:06 по времени Астаны) <...> вспышка M2.2 продолжительностью 47 минут. В 13:58 мск (15:58 по времени Астаны) <…> вспышка M5.3 продолжительностью 58 минут, - говорится в сообщении ИПГ.

Кроме того, на Солнце произошла вспышка высочайшего класса X1.5. Все четыре вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

После вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вспышка класса X, произошедшая в понедельник, занимает 16 место в списке наиболее крупных вспышек года.

- Место, где произошел взрыв (самый край видимого диска), исключает любые формы влияния на Землю, кроме прихода жестких излучений, которые распространяются со скоростью света и, собственно говоря, по этой причине уже пришли. В этой связи возможны короткие перебои радиосвязи до конца суток. Иных последствий не будет, - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС