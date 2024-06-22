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    19:39, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    На Солнце произошла новая вспышка

    солнце
    Фото: NASA/Goddard/SDO

    Сильная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована в ночь на 21 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Об этом передает агентство Kazinform.

    - 21 июня в 02:16 мск (04:16 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне <...> зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут, - говорится в сообщении ИПГ. Вспышка произошла в группе пятен 3 719.

    Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о достижении вероятности возникновения на Солнце вспышек высочайшего класса 80%, причиной которых является формирование рядом с крупной областью 3 712 второго активного центра с номером 3 713.

    Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

    Позднее астрономы зарегистрировали еще серию мощных вспышек на Солнце.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Солнце Астрономия Мировые новости Космос
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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