На Солнце произошла новая вспышка

Сильная вспышка на Солнце высокого класса М зарегистрирована в ночь на 21 июня, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Об этом передает агентство Kazinform.

- 21 июня в 02:16 мск (04:16 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне <...> зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 20 минут, - говорится в сообщении ИПГ. Вспышка произошла в группе пятен 3 719.

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о достижении вероятности возникновения на Солнце вспышек высочайшего класса 80%, причиной которых является формирование рядом с крупной областью 3 712 второго активного центра с номером 3 713.

Выбросы на Солнце в начале мая привели к продолжительной и самой сильной с 2005 года магнитной буре на Земле, которая ночью 11 мая достигла экстремального уровня мощности G5.

Позднее астрономы зарегистрировали еще серию мощных вспышек на Солнце.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.