Риски сильных вспышек на Солнце выросли до максимального уровня
Формирование второго активного центра на Солнце за последние сутки повысило до 80% вероятность возникновения мощнейших вспышек на нашей звезде, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
- Вероятности солнечных вспышек высшего балла за последние сутки значительно выросли и по некоторым оценкам находятся сейчас на уровне близком к 80 %, что близко к теоретическому максимуму. Причиной являются новые события на Солнце, а именно формирование рядом с крупной областью 3712 второго активного центра с номером 3713. Суммарная площадь двух образовавшихся областей-спутников достигла уже около 1600 единиц, что составляет около 60 % от максимальных значений, когда-либо регистрировавшихся в истории наблюдений, - говорится в публикации.
Как отмечается, активные центры прошли через линию Солнце-Земля во вторник и в настоящее время удаляются от неё.
- Соответственно, исходящие от них угрозы снижаются с каждым днём, но сохранятся ещё не менее 1,5-2 суток. Вопрос, таким образом, сводится к тому, запустятся ли взрывные процессы в ближайшие сутки-двое или сместятся на конец недели, когда области совсем уйдут на край Солнца и потеряют возможность наносить удары по Земле. Пока фактическая вспышечная активность является удивительно низкой (всего около 20 средних вспышек за последние 2 суток), что скорее настораживает, чем радует — возможно энергия просто копится, - говорится в сообщении лаборатории.