На Солнце после двухнедельного перерыва начались сильные вспышки

Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Уточняется, что около 04:00 мск на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому классу активности по использующейся в солнечной физике пятиуровневой шкале.

Событие является предвестником длительного всплеска активности Солнца, пик которого придется на неделю с 3 по 9 ноября. На левом краю звезды наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности.

