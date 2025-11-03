РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    02:42, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На Солнце после двухнедельного перерыва начались сильные вспышки

    Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Солнце
    Фото: NASA/ SDO

    Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

    Уточняется, что около 04:00 мск на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому классу активности по использующейся в солнечной физике пятиуровневой шкале.

    Событие является предвестником длительного всплеска активности Солнца, пик которого придется на неделю с 3 по 9 ноября. На левом краю звезды наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности.

    Ранее сообщалось, что скоро казахстанцы увидят крупнейшее суперлуние 2025 года.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

