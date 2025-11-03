На Солнце после двухнедельного перерыва начались сильные вспышки
Сильные вспышки возобновились на Солнце после двухнедельного перерыва, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Уточняется, что около 04:00 мск на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, относящаяся к четвертому классу активности по использующейся в солнечной физике пятиуровневой шкале.
Событие является предвестником длительного всплеска активности Солнца, пик которого придется на неделю с 3 по 9 ноября. На левом краю звезды наблюдается выход к Земле двух мощных центров активности.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.