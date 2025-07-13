На Солнце наблюдается быстрый рост вспышечной активности

— На Солнце с середины вчерашнего дня наблюдается быстрое увеличение числа и площади активных центров, в том числе на обратной стороне, невидимой с Земли, которую сейчас наблюдает европейский космический аппарат Solar Orbiter. Иными словами, рост активности имеет глобальный характер. С утра на левом краю Солнца зарегистрировано 2 вспышки уровня M, считающиеся сильными. На видео показана одна из них, балла M1.4, с максимумом в 07:02 по Москве. Вторая с баллом M2.3, зарегистрирована сегодня в 11:34, — говорится в сообщении.

Как отметили ученые лаборатории, всего за неполных двое суток, с 11 по 12 июля, на Солнце произошло 17 вспышек, что соответствует росту вспышечной активности примерно в три раза по сравнению со средними значениями июля.

Кроме того, прямых угроз для Земли текущий рост активности не создал.

— Так как число вспышек M в ближайшие пару дней, скорее всего, будет расти, мы не планируем выпускать по ним отдельные оповещения. Индивидуальные сообщения будут выдаваться только по событиям большой мощности, а также в тех случаях, когда возможно воздействие на Землю. Весь ряд вспышек можно отслеживать на сайте, — добавили в лаборатории.

Ранее вспышка, близкая к высочайшему классу Х, которая сопровождалась крупнейшим в этом году выбросом плазмы, была зафиксирована на Солнце 31 мая.