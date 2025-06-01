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    04:10, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс массы

    Вспышка, близкая к высочайшему классу Х, которая сопровождалась крупнейшим в этом году выбросом плазмы, зафиксирована на Солнце 31 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает агентство Kazinform. 

    Вспышка M8.2
    Фото: xras.ru

    На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

    — Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения, — следует из сообщения.

    В лаборатории отметили, что событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.

    — Область расположена в центре видимого диска Солнца почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли, — сообщили ученые.

    По данным лаборатории, приход солнечного вещества к Земле возможен уже завтра поздним вечером 1 июня по московскому времени.

    Ученые отмечают, что «мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, в мае 2024, которые привели тогда к бурям высшего уровня 5, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)».

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Теги:
    Солнце Планета Земля Космос
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
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