На Солнце произошел крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

— Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения, — следует из сообщения.

В лаборатории отметили, что событие стало результатом сильной солнечной вспышки уровня M8.2, произошедшей в 03:05 по московскому времени в активной области № 4100.

— Область расположена в центре видимого диска Солнца почти точно на линии Солнце-Земля, что исключает даже теоретическую возможность выброшенному солнечному веществу пройти мимо Земли, — сообщили ученые.

По данным лаборатории, приход солнечного вещества к Земле возможен уже завтра поздним вечером 1 июня по московскому времени.

Ученые отмечают, что «мощность выброса несколько уступает аналогичным событиям прошлого года, в мае 2024, которые привели тогда к бурям высшего уровня 5, но, предварительно, может привести к самой крупной серии магнитных бурь этого года с пиковыми значениями до G4 (класс, предшествующий высшему пятому баллу)».

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.