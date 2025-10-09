На сколько медианная зарплата казахстанцев выросла в 2025

В апреле 2025 года Бюро провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы, где охвачены работники, проработавшие весь месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью). Данные о фактической заработной плате за апрель 2025 года учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.

По итогам обследования численность работников, проработавших полный месяц по указанному кругу предприятий, составила 3 338,3 тыс. человек, из которых мужчины — 48,5% (1 620,7 тыс. человек), а женщины — 51,5% (1 717,6 тыс. человек).

По итогам обследования медианное значение заработной платы работников в 2025 году составило 317 512 тенге, в прошлом году медианная зарплата, которая находится в центре распределения размера зарплат, где половина работников получает выше, а другая половина ниже, составляла — 285 677 тенге, тем самым размер медианной заработной платы за год вырос на 11,1%.

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила — 289 673 тенге, с высшим образованием — 497 563 тенге и послевузовским образованием — 672 493 тенге.

Ранее первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев рассказал, когда в Казахстане начнется повышение заработных плат.