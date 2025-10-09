Когда казахстанцам ожидать повышения заработных плат

По его словам, сейчас в стране ведется работа по обеспечению достойного уровня оплаты труда.

— Я отталкиваюсь от средней заработной платы. У нас заработная плата должна быть не менее медианной — не ниже или выше медианной заработной платы. Такая заработная плата обеспечит потребности гражданина на сегодняшний день, — рассказал вице-министр журналистам на брифинге в Сенате.

По его словам, мониторинг проводится по 95 тысячам организаций, из которых 73 тысячи, или 76%, уже обеспечивают заработную плату на уровне или выше медианной.

— С остальными работа будет вестись. Мы планируем до 2030 года достичь заработной платы, как рекомендует Международная организация труда, не ниже 50% индекса Кейтса. У нас сейчас 30%, поэтому будем поэтапно идти к показателю 50%, — добавил Аскарбек Ертаев.

Он также добавил, что минимальная заработная плата будет ежегодно пересматриваться при формировании республиканского бюджета.

— На следующий год, чтобы расчет начать, должна выйти статистика по производительности труда, она в среднем, по-моему, выходит каждый год в начале апреля-мая месяца, и должна выйти статистика измененной уже медианной заработной платы. И вот когда только статистика уходит, методика начинает просчитываться по пяти версиям. Будет рассматриваться пять вариантов, и из них определяться один, — пояснил первый вице-министр.

Напомним, сегодня депутаты Сената ратифицировал конвенцию о размере минимальной зарплаты.