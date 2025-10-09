РУ
    10:06, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан переходит на международные стандарты расчета минимальной зарплаты

    Депутаты Сената одобрили Закон «О ратификации Конвенции об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131)», передает корреспондент агентства Kazinform.

    зарплата работа деньги
    Фото: freepik

    Как отмечается в заключении Комитета по социально-культурному развитию и науке, документ направлен на укрепление правовой базы социального диалога и закрепление на международном уровне существующих подходов Казахстана к определению минимальной заработной платы.

    — Порядок установления минимальной заработной платы включает в себя то, что минимальная зарплата устанавливается Правительством или уполномоченным органом, в этом процессе участвуют представители работников и работодателей, а установленный уровень оплаты труда обязателен к исполнению, и за его нарушение применяются меры, — рассказала сенатор Асем Рахметова.

    Конвенция Международной организации труда обязывает страны-члены ввести систему установления минимальной заработной платы для всех категорий наемных работников.

    При этом должны учитываться экономические факторы, потребности работников и обеспечиваться участие сторон социального партнерства, а также недопущение дискриминации в оплате труда.

    В Комитете подчеркнули, что принятие Закона не приведет к финансовым потерям и не повлечет негативных политических или экономических последствий.

    Ратификация Конвенции подтвердит приверженность Казахстана выполнению международных обязательств в рамках членства в МОТ и обеспечит баланс между социальной справедливостью и экономической обоснованностью при установлении минимальной оплаты труда.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Зарплата Закон и право Рынок труда Депутаты
    Карина Кущанова
    Автор
