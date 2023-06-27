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На сколько подорожает отопление в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Июня 2023, 15:37
На сколько подорожает отопление в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 июля в Алматы изменятся тарифы на услуги теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост стоимости услуг теплоснабжения для населения составляет 20% – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал, для бизнеса 30% – с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал. Основная нагрузка ляжет на бюджетные организации, ставка увеличится на 36% – с 25 698,42 до 34 971,84 тенге/Гкал», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

В компании отметили, что реализация государственной политики «Тарифы в обмен на инвестиции» позволит направить вырученные средства на проведение ремонтных работ на теплосетях. Дополнительное финансирование поспособствует снижению аварийности и повысит качество оказываемых коммунальных услуг.

По состоянию на 2023 год износ теплосетей составляет 59,2%. В 2023-2026 годах планируется обновление 116 километров коммуникаций, что позволит снизить износ более чем на 8%.

Отметим, что в Алматы с 1 июля также начнут действовать новые уровни тарифов на воду - 55,2 тенге за кубометр и на канализацию – 32,74 тенге за кубометр.


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