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Тарифы на холодную воду и канализацию изменятся в Алматы с 1 июля

Автор:  
Еламан Турысбеков
27 Июня 2023, 12:41
Тарифы на холодную воду и канализацию изменятся в Алматы с 1 июля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 1 июля начнут действовать новые уровни тарифов на воду - 55,2 тенге за кубометр и на канализацию – 32,74 тенге за кубометр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ГКП «Алматы Су» сообщили, что в последний раз в Алматы тариф на воду повышался только в 2014 году – до 55 тенге за один кубометр. С тех пор, за 9 лет прошедших лет он только снижался и на сегодня составляет менее 48 тенге за 1000 литров.

«Ввиду того, что износ водопроводных сетей по Алматы составляет 54,4%, возникает необходимость поэтапной замены 2033 км трубопровода из 3607 км. Износ канализационных сетей составляет 57,4 %, поэтому в реконструкции нуждаются 1017 км», - отметили в государственном коммунальном предприятии.

В ведомстве отметили, что ремонтный фонд предприятия целиком зависит от уровня тарифов на воду и канализацию. Поэтому, реализация государственной политики «Тарифы в обмен на инвестиции» позволит аккумулировать больше средств для замены инженерных сетей и необходимого оборудования на станциях водоподготовки, очистных канализационных сооружениях и насосных станциях. Это, в свою очередь, снизит аварийность на сетях и повысит качество оказываемых услуг.

«Изменение тарифа на воду и услуги канализации на 15% повысит сумму ежемесячных коммунальных платежей для одной квартиры – в среднем на менее чем 150 тенге. Таким образом, даже с учетом повышения, тариф на воду для населения сохранится на уровне 2014 года», - добавили в «Алматы Су».

Что касается юридических лиц - для них повышение тарифов на услуги водоснабжения составит 69,2%, а на канализацию - 89,4%.

«Важно учесть, что холодная вода и канализация занимает небольшую долю в производственных затратах предприятий. В этой связи, уровень новых тарифов на водоснабжение и водоотведение для юридических лиц не окажет существенного влияния на конечную стоимость товаров и услуг», - говорится в сообщении.


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