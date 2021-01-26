РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:20, 26 Январь 2021 | GMT +6

    На сколько будет увеличена площадь орошаемых земель в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько будет увеличена площадь орошаемых земель в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2020 году реализован первый проект по цифровизации магистрального канала в Туркестанской области. Было отремонтировано 813 км каналов, введено 53,5 тысячи га орошаемых земель, что дополнительно создало 26 тысяч рабочих мест. В текущем году с учетом ремонта более 1 тысячи км каналов площадь орошаемых земель будет увеличена на 78 тысяч га», - сказал Аскар Мамин.

    По его словам, это создаст дополнительные 13 тысяч рабочих мест в АПК.

    В целом, к 2025 году планируется увеличить площадь орошаемых земель на 600 тысяч га и создать 180 тысяч постоянных рабочих мест на селе.


    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Сельское хозяйство Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Регионы Казахстана Экология Экономика Премьер-министр РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Сегодня, 15:42
    104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом с высоты 4100 метров
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!