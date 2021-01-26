НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько будет увеличена площадь орошаемых земель в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году реализован первый проект по цифровизации магистрального канала в Туркестанской области. Было отремонтировано 813 км каналов, введено 53,5 тысячи га орошаемых земель, что дополнительно создало 26 тысяч рабочих мест. В текущем году с учетом ремонта более 1 тысячи км каналов площадь орошаемых земель будет увеличена на 78 тысяч га», - сказал Аскар Мамин.

По его словам, это создаст дополнительные 13 тысяч рабочих мест в АПК.

В целом, к 2025 году планируется увеличить площадь орошаемых земель на 600 тысяч га и создать 180 тысяч постоянных рабочих мест на селе.





Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.