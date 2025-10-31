На Шымкентском НПЗ начались работы на установке гидроочистки дизельного топлива
Несмотря на временные технические мероприятия, в Министерстве энергетики заверили, что отгрузка и снабжение дизтопливом продолжаются без перебоев, передает корреспондент агентства Kazinform.
На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») начались краткосрочные регламентные работы на установке гидроочистки дизельного топлива. Работы займут около пяти–семи дней.
В Минэнерго в ответе на официальный запрос агентства Kazinform рассказали, что будет с топливом.
— Подчеркиваем, что на период проведения работ отгрузка дизельного топлива с завода не останавливается и продолжается в стабильном режиме. Это обеспечивается за счет имеющихся на территории НПЗ запасов готового продукта в объеме порядка 7 000 тонн, — сообщила советник министра — официальный представитель Министерства энергетики Асель Серикпаева.
Данная ситуация, по заявлению министерства, не повлияет на внутренний рынок в целом, так как по стране накоплены достаточные резервы дизельного топлива для полного покрытия потребностей.
Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Ергешбаев отмечал, что все три казахстанских нефтеперерабатывающих завода — Атырауский, Павлодарский, Шымкентский — были построены еще в советское время, они полностью устарели. По его словам, на рынке недостаточно конкуренции, поскольку в стране функционирует лишь три крупных НПЗ.
В подкасте парламентарий также выразил обеспокоенность возможным искусственным созданием дефицита горючего.