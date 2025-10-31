РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:41, 31 Октябрь 2025

    На Шымкентском НПЗ начались работы на установке гидроочистки дизельного топлива

    Несмотря на временные технические мероприятия, в Министерстве энергетики заверили, что отгрузка и снабжение дизтопливом продолжаются без перебоев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымкентский НПЗ
    Фото: primeminister.kz

    На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») начались краткосрочные регламентные работы на установке гидроочистки дизельного топлива. Работы займут около пяти–семи дней.

    В Минэнерго в ответе на официальный запрос агентства Kazinform рассказали, что будет с топливом.

    — Подчеркиваем, что на период проведения работ отгрузка дизельного топлива с завода не останавливается и продолжается в стабильном режиме. Это обеспечивается за счет имеющихся на территории НПЗ запасов готового продукта в объеме порядка 7 000 тонн, — сообщила советник министра — официальный представитель Министерства энергетики Асель Серикпаева.

    Данная ситуация, по заявлению министерства, не повлияет на внутренний рынок в целом, так как по стране накоплены достаточные резервы дизельного топлива для полного покрытия потребностей.

    Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Ергешбаев отмечал, что все три казахстанских нефтеперерабатывающих завода — Атырауский, Павлодарский, Шымкентский — были построены еще в советское время, они полностью устарели. По его словам, на рынке недостаточно конкуренции, поскольку в стране функционирует лишь три крупных НПЗ.

    В подкасте парламентарий также выразил обеспокоенность возможным искусственным созданием дефицита горючего.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
