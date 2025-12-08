На русском и кыргызском говорю с казахским акцентом — американка-полиглот Камила Фарр

Хотя девушка никогда не бывала в Казахстане, ее интерес к языку и культуре этой страны искренний и глубокий.

— Меня поразило Ваше казахское имя Айбала. Подписчики в социальных сетях иногда сомневаются, что вы американка.

— Мое настоящее имя — Камила, а Айбала — мое казахское имя. Я родилась и живу в Атланте, штат Джорджия, США. В моей семье есть отец, мать, младший брат, две собаки и две кошки. Отец — местный индеец, а мама — обычная американка.

— Кажется, Ваш стиль одежды тоже удивляет людей. Он совсем не похож на типичный американский. Почему Вы выбираете именно такой стиль?

— В 15 лет я приняла ислам. Я ношу платок и совершаю намаз. Мои друзья из Центральной Азии дарят мне разные наряды, и мне очень нравится этот стиль. Например, платье, которое я ношу сейчас, подарила мне подруга, а платок — мой уйгурский друг. Я очень ценю все подарки от друзей. В Америке у меня мало американских друзей. Когда я прихожу к кому-то домой или знакомлюсь с новыми людьми, они часто спрашивают: «Вы узбечка, казашка или татарка?» Иногда думают, что я афганка. Я всегда говорю: «Нет, я американка», но многие не верят, хотя я на 100 процентов американка.

из личного архива Камилы Фарр

— Как Ваши родители отнеслись к вашему принятию ислама?

— Родители не возражали. Наоборот, они поддерживают меня, потому что я не курю и не употребляю алкоголь. Это их радует.

— Известно, что Вы говорите более чем на 20 языках. Почему решили изучать казахский язык?

— Я прочитала книгу о Казахстане и заинтересовалась: «Что это за страна?» Тогда я решила, что мне обязательно нужно изучить казахский язык.

— Вы никогда не были в Казахстане. Как изучали язык?

— Я изучала казахский через YouTube и онлайн. У меня есть преподаватель — Раушан Шанжархан. Я нашла ее на сайте, где учат разным языкам. Также у меня есть казахские друзья, которые помогали мне в изучении языка. Один друг из Ушарала, другой из Сарыагаша. Мы познакомились через Instagram.

— Судя по вашим публикациям, Вы без труда произносите казахские звуки. Обычно иностранцам это дается сложно. Не было ли тяжело?

— Когда я только начала учить казахский, мне было трудно произносить звуки «ғ», «ү», «ә», «қ». В этом мне очень помогала Раушан. Мы ежедневно повторяли слова и фразы, чтобы освоить правильное произношение. Преподавательница учила меня разными методами, как точно воспроизводить казахские звуки.

— В одном из интервью Вы сказали, что изучаете культуру Центральной Азии. Что именно привлекает?

— Мне нравятся культура, традиционная одежда и кухня Центральной Азии. Блюда очень вкусные. Моя любимая еда — баурсаки. Лагман, плов, жареное мясо тоже очень вкусные. Я, наверное, могла бы есть плов каждый день. Мне также нравится кумыс. В Америке есть рестораны с этой кухней, но там еда не такая вкусная. Среди стран Центральной Азии мне больше всего нравится Казахстан. Я обожаю казахскую музыку и очень хочу побывать в Кызылорде, Шымкенте, Алматы и Астане.

— В Вашей социальной сети много контента на языках стран Центральной Азии. Какие еще языки изучаете?

— Помимо казахского, я говорю на кыргызском, узбекском и уйгурском. Сейчас учу татарский, а еще владею афганским языком. Сначала я выучила казахский, затем — уйгурский, потом — кыргызский, узбекский и хазарский. Казахский стал для меня основой, поэтому, когда я говорю по-русски или по-кыргызски, слышен казахский акцент. Учить кыргызский было легко, потому что у меня есть кыргызский друг, который не говорит по-английски. Когда я начинала изучать кыргызский, я писала ему по-казахски, и он понимал меня. Он писал мне по-кыргызски, и я понимала его. Эти два языка очень похожи. Большинство моих друзей в Америке — афганские узбеки. Они говорят на узбекском, афганском и персидском, но не владеют английским. Я учила узбекский именно у них.

— Вы родились за океаном и никогда не были в Казахстане. Почему Вас интересует казахский язык и культура?

— Я сама не знаю, почему меня это так привлекает. Но у меня есть особая связь с этими людьми. Возможно, в душе я казашка.

— Что отличает казахов от других народов Средней Азии?

— В Америке, когда я вижу казаха, я очень радуюсь. При знакомстве я говорю: «Я не казашка, но очень рада видеть вас». На мой взгляд, казахи очень добрые и открытые люди. Американцам трудно понять внутренние чувства, а казахи сразу скажут, если что-то им не нравится. Они всегда готовы помочь, проявляют щедрость и заботу. Я видела много видео, где люди указывали другим на их ошибки, делали замечания. В Америке же, если кто-то делает что-то плохое, люди закрывают глаза и проходят мимо. Мне это не нравится. Особенно мне нравится гостеприимство казахов. Если кто-то приходит в дом к казаху, его примут с большим количеством еды и теплом. В Америке так не делают. У меня есть элементы казахского гостеприимства, но казахи могут принимать гостей месяцами. Например, если человек проехал даже 20 часов на машине, американцы разрешают остановиться только на один день. Казахи же могут принимать гостей один или два месяца. Американцы совершенно другие.

— Ваше имя сразу привлекает внимание. Почему выбрали себе имя именно Айбала Кудайбергенкызы?

— Мне нравится имя Айбала. Бабушка ласково называла меня «moon girl» — «девочка-луна». Она часто говорила: «Ты — дочь Луны». Поэтому я выбрала это имя. Фамилия Кудайбергенкызы мне тоже близка, потому что имя Кудайберген очень традиционно для казахов. В соцсетях часто спрашивают: «Связана ли ваша фамилия с Димашем Кудайбергеном?» Нет, никакой связи нет. Я выбрала фамилию еще до того, как узнала о Димаше.

из личного архива Камиллы Фарр

— Вы говорили, что хотели бы посетить Казахстан. Есть ли планы?

— Да, у меня есть в планах. Сначала я поеду в Россию, меня пригласили на шоу. Я спросила организаторов: «Могу ли я поехать в Казахстан?» Они ответили: «Возможно». Сначала я хочу посетить Алматы, там у меня много друзей. Затем — Шымкент, Кызылорда и, возможно, Астану. Лететь из Америки дорого. Многие думают, что у американцев много денег и они могут ездить куда угодно, но это не так. Как только появятся деньги и время, я сразу отправлюсь в Казахстан.

из личного архива Камилы Фарр

Ранее мы писали о моряке-полиглоте, владеющим пятью языками, который служит в Актау.