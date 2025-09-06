Моряк-полиглот, владеющий пятью языками, служит в Актау

Уроженец Шымкента проходит службу в дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил ВС Республики Казахстан в Актау. Мечтавший с детства о военной службе, а ныне капитан-лейтенант М. Мамедов, офицерское образование получил в Военно-морском политехническим институте в Санкт-Петербурге.

Сегодня его языковые навыки помогают личному составу как в межнациональном общении, так и в развитии международного сотрудничества.

Офицер уверен, знание языков укрепляет взаимопонимание между людьми разных национальностей, а также повышает эффективность службы и в целом открывает новые горизонты.