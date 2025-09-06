РУ
телерадиокомплекс президента РК
    23:15, 05 Сентябрь 2025

    Моряк-полиглот, владеющий пятью языками, служит в Актау

    Офицер Военно-морских сил Казахстана Мугатдин Мамедов свободно владеет пятью языками: казахским, русским, турецким, азербайджанским и английским, передает агентство Kazinform.

    Мугатдин Мамедов
    Фото: Минобороны РК

    Уроженец Шымкента проходит службу в дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил ВС Республики Казахстан в Актау. Мечтавший с детства о военной службе, а ныне капитан-лейтенант М. Мамедов, офицерское образование получил в Военно-морском политехническим институте в Санкт-Петербурге.

    Сегодня его языковые навыки помогают личному составу как в межнациональном общении, так и в развитии международного сотрудничества.

    Офицер уверен, знание языков укрепляет взаимопонимание между людьми разных национальностей, а также повышает эффективность службы и в целом открывает новые горизонты.

