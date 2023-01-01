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На ремонт Кентауской ТЭЦ потребуется более 40 млрд тенге

1 Января 2023, 20:27
На ремонт Кентауской ТЭЦ потребуется более 40 млрд тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для ремонта Кентауской ТЭЦ необходимо более 40 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай, который встретился с журналистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Износ теплоэнергоцентрали, расположенной в городе Кентау, превышает 85 процентов. ТЭЦ, построенная в 1950-х годах, сегодня работает с потерями.

«Разработано техническое обоснование ТЭЦ. На ремонт необходимо более 40 млрд тенге. В связи с ситуацией в Экибастузе сейчас вновь проводятся технические обследования. К этому была привлечена специальная международная компания», - сказал Арман Жетписбай.

В настоящее время на ТЭЦ работают 6 котельных. Четыре из них являются постоянно действующими, два котла на резерве.

Стоит отметить, что все котельные работают на угле. После их ремонта за счет инвестора планируется построить рядом электростанцию, подключенную к природному газу.

«Можно сразу перейти на 100-процентный газ. Но для этого нужно время. Однако в регионе может возникнуть дефицит газа. При неисправности газопровода в зимний период необходимо иметь резервный тепловой центр с дополнительным пуском. Поэтому нужны обе системы», - сказал Арман Жетписбай.

В настоящее время услугами данной ТЭЦ пользуются 14 тысяч абонентов. Из них 347 многоэтажных жилых домов, более 2000 жилых домов частного сектора и 106 бюджетных учреждений, 441 коммерческий объект.


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