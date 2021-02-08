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    12:56, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    На плотную застройку по проспекту Назарбаева пожаловались алматинцы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проживающие по проспекту Назарбаева алматинцы, пожаловались на уплотненную застройку. Жители возмущены, что рядом с их пятиэтажными домами строятся 10-этажные жилые комплексы (МКЖ), тем самым нарушая архитектурную целостность и ансамбль центральной части города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На акима Медеуского района Асета Масабаева в ходе отчетной встречи пожаловались жители двух домов, расположенных по проспекту Назарбаева 220/3 и 176. Они просят остановить строительство двух МКЖ с подземным паркингом по Абая, 8 и проверить строительство на законность.

    «На пересечение проспекта Назарбаева и улицы Сатпаева высотность жилой застройки 5 этажей, а этот объект по паспорту будет высотой 10 этажей (не учитывая цокольный и технический этаж), то есть на 100% выше домов в данном районе», - возмутились жильцы.

    «Мы на этой неделе организуем совещание с представителями профильных управлений: это ГАСК, управление архитектуры и градостроительства и управление земельных отношений по законности, по нормам, маршруту вывоза, сейсмичности зоны и по территориальной плотности. Разберемся на месте. Мы должны уважать все законные права жителей и не должны перешагивать через них. Мы там все соберемся, и это вопрос будем решать вместе», - ответил Асет Масабаев.

    Ранее проживающие по проспекту Гагарина алматинцы, также жаловались на точечную застройку. Жители заявили, что на маленькой территории вместо парковой зоны частный застройщик решил построить 13-этажный жилой комплекс.


    Теги:
    Акимат Жилье Строительство Общество Алматы
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