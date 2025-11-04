РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:09, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На перевале Осиновский в ВКО ввели сезонное ограничение движения

    На одной из самых живописных, но непростых дорог Восточного Казахстана — трассе «Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» — ввели сезонное ограничение для транспорта с прицепами и полуприцепами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Восточно-Казахстанской области временно ограничат движение грузовиков
    Фото: КазАвтоЖол

    С 5 ноября движение таких машин запрещено на участке с 46-го по 66-й километры. Отрезок проходит через перевал Осиновский.

    Решение принято из-за горного рельефа и крутых серпантинов, где зимой резко возрастает риск заносов и ДТП.

    — Этот участок требует особого внимания. Резкие повороты и перепады высоты становятся серьезным испытанием при гололеде. Чтобы избежать аварийных ситуаций, мы ежегодно вводим сезонные ограничения, — отметили в ВКО филиале ТОО «Кажсервис».

    По данным дорожников, трассу будут регулярно очищать и обрабатывать противогололедными материалами. После завершения зимнего периода движение возобновят в обычном режиме.

    Ранее сообщалось, что в двух регионах Казахстана на трассах ограничили движение из-за непогоды.

     

     

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол ВКО Ограничения
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают