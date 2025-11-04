На перевале Осиновский в ВКО ввели сезонное ограничение движения

С 5 ноября движение таких машин запрещено на участке с 46-го по 66-й километры. Отрезок проходит через перевал Осиновский.

Решение принято из-за горного рельефа и крутых серпантинов, где зимой резко возрастает риск заносов и ДТП.

— Этот участок требует особого внимания. Резкие повороты и перепады высоты становятся серьезным испытанием при гололеде. Чтобы избежать аварийных ситуаций, мы ежегодно вводим сезонные ограничения, — отметили в ВКО филиале ТОО «Кажсервис».

По данным дорожников, трассу будут регулярно очищать и обрабатывать противогололедными материалами. После завершения зимнего периода движение возобновят в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в двух регионах Казахстана на трассах ограничили движение из-за непогоды.