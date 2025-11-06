РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:45, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    На перевале Кордай возобновлено движение транспорта

    После стабилизации погодных условий в Жамбылской области возобновлено движение транспорта на новом обходе перевала Кордай, передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол. 

    дорога, трасса
    Фото: freepik.com

    — 6 ноября 2025 года в 01:00 в Жамбылской области снято ограничение движения на участке автодороги «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 159–238) — на новом обходе перевала Кордай, — говорится в сообщении. 

    Решение принято в связи с улучшением погодных условий, движение открыто для всех видов автотранспорта.

    Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403, который работает круглосуточно.

    Ранее движение для всех видов транспорта было открыто в Алматинской области. 

    Теги:
    Дороги Жамбылская область Непогода
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают