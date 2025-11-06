На перевале Кордай возобновлено движение транспорта

— 6 ноября 2025 года в 01:00 в Жамбылской области снято ограничение движения на участке автодороги «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» (км 159–238) — на новом обходе перевала Кордай, — говорится в сообщении.

Решение принято в связи с улучшением погодных условий, движение открыто для всех видов автотранспорта.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403, который работает круглосуточно.

Ранее движение для всех видов транспорта было открыто в Алматинской области.