Трасса «Алматы-Шелек-Хоргос» вновь открыта после непогоды

6 ноября 2025 года в 00:00 в Алматинской области в связи с улучшением погодных условий снято ограничение движения на участке автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» (48-118 км) — от поселка Жанашар до поселка Лавар.

Движение возобновлено для всех видов автотранспорта.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403, который работает круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области бушует сильная метель, на дорогах — гололед. Из-за ухудшения погоды патрульная полиция переведена на усиленный режим службы.