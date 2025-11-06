РУ
    23:57, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трасса «Алматы-Шелек-Хоргос» вновь открыта после непогоды

    После улучшения погодных условий в регионе снято ограничение движения на одном из ключевых направлений — трассе «Алматы–Шелек–Хоргос», передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол. 

    Фото: pexels.com

    6 ноября 2025 года в 00:00 в Алматинской области в связи с улучшением погодных условий снято ограничение движения на участке автодороги «Алматы-Шелек-Хоргос» (48-118 км) — от поселка Жанашар до поселка Лавар.

    Движение возобновлено для всех видов автотранспорта.

    Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Колл-центр 1403, который работает круглосуточно.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области бушует сильная метель, на дорогах — гололед. Из-за ухудшения погоды патрульная полиция переведена на усиленный режим службы. 

