На паспортизации зданий и сооружений настаивают жамбылские сейсмологи

В жамбылском регионе, испытавшем два крупных землетрясения и постоянно испытывающем небольшие подземные толчки, необходимо провести паспортизацию, детальное обследование и сейсмоусиление зданийи сооружений — на этом уже много лет настаивают специалисты-сейсмологи, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жамбылская область — это регион с высокой вероятностью разрушительных землетрясений. Из десяти районов восемь находятся в сейсмоопасной зоне с возможностью землетрясения до 8-ми баллов, а проживает в этих районах до 70% жителей области. Многие здания, построенные до 1981 года, а также начиная с 90-х годов прошлого столетия, не полностью соответствуют нормам сейсмостойкого строительства.

— После разрушительного землетрясения в Турции прошлого года заговорили о необходимости паспортизации зданий, о сейсмоусилении, — рассказал директор Южно-Казахстанского филиала АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»(КазНИИСА) Мухан Байтемиров. — Но прошел год, и у нас в регионе ничего не изменилось. Сейчас сложно сказать об уровне сейсмостойкости зданий и сооружений по нашей области, потому что для этого должна быть паспортизация многоэтажной застройки, социально-культурных объектов и прочего. И сейчас невозможно сказать, сколько у нас сейсмоопасных зданий, сколько подлежат сносу — нет таких данных. В Алматы сделали паспортизацию всех зданий и выявилось, что примерно 30% не соответствуют нормам. А у нас таких данных нет. Этим должны заниматься местные власти, ЧС. А сейчас мы не знаем, сколько зданий у нас, допустим, в Таразе могут получить разрушения во время землетрясений и в какой степени. В этом направлении у нас сдвигов нет. Даже по пунктам сбора у нас неизвестно — это здание развалится во время землетрясения или выдержит. Все-таки наш город находится в очень сейсмоопасном районе и надо быть готовыми к любому развитию событий.

По словам спикера, с 1981 года город Тараз переведен с 7-балльной зоны сейсмоопасности на 8-балльную, а с 1998 года сейсмичность увеличена с 7 на 8 баллов в райцентрах Аса, Б.Момышулы, Кордай, Сарыкемер. В городах Шу и Жанатас сейсмичность повысилась с 6 до 7 баллов.

— Теперь получается, что те здания, которые построены до 1981 года в Таразе до 1998 года в селах Аса, Б.Момышулы, Кордай, Сарыкемер и здания до 2019 года постройки в Жанатасе не полностью соответствуют требованиям норм сейсмостойкости. Осложняет ситуацию и то, что в городах Каратау и Шу до 1998 года, а в городе Жанатасе до 2019 года строительство велось без учета требований сейсмических нормативов. В целом, все это может привести к значительному ущербу в случае землетрясения, — резюмировал директор ЮКФ АО «КазНИИСА» Мухан Байтемиров.

Стоит напомнить, что за последние 40 лет в Жамбылской области было два сильных разрушительных землетрясения. Это Джамбульское землетрясение 10 мая 1971 года магнитудой 5,5 балла, когда повреждениям подверглись более 28 тысяч зданий и сооружений областного центра, и Луговское землетрясение 23 мая 2003 года магнитудой в эпицентре 5,4 балла. Тогда погибли двое жителей станции Луговая, без крова остались более 20 тысяч, в зоне сильных разрушений оказались 18 населенных пунктов района, повреждено более 7 тысяч домов, пострадали 44 объекта социальной сферы.

По карте сейсмического районирования Казахстана более 22% территории Жамбылской области расположено в зоне активного сейсмического воздействия интенсивностью до 8 баллов. В зоне возможных разрушительных землетрясений находится 85% промышленного потенциала, транспортные международные магистрали, основные объекты жизнеобеспечения и экономики региона.

Ранее сообщалось, что под председательством Президента РК Касым- Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности. В мероприятии приняли участие руководство Администрации Президента, Совета Безопасности, члены Правительства, акимы городов и областей, а также руководители региональных департаментов по чрезвычайным ситуациям.

Глава государства заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий и сооружений, повышать готовность населения к чрезвычайным ситуациям не на бумаге, а на практике. Напомнил о важности «золотого часа», когда правильные и своевременные действия не допустят паники и хаоса, стабилизируют обстановку и максимально нивелируют последствия.