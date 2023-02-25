Пятая часть Жамбылской области находится в зоне сейсмоопасности: готов ли регион к ЧС

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылский регион находится в сейсмоопасной зоне. Вероятность возникновения разрушительных землетрясений с тяжелыми социально-экономическими последствиями, по мнению специалистов, весьма высока. За последние 40 лет в Жамбылской области было два сильных разрушительных землетрясения. О том, какие задачи стоят перед службами ЧС, местными властями и населением, чтобы быть готовыми к возможным сейсмическим коллапсам, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

История больших потрясений

По карте сейсмического районирования Казахстана более 22% территории Жамбылской области расположено в зоне активного сейсмического воздействия интенсивностью до 8 баллов, эта зона охватывает восемь из десяти районов (кроме Сарысуского, Мойынкумского) и город Тараз. Это густонаселенные районы, в которых проживает 70% населения, порядка 840 тысяч человек из порядка 1,2 млн человек.

В зоне возможных разрушительных землетрясений находится также 85% промышленного потенциала региона и основные транспортные магистрали, имеющие международное значение. На сейсмоопасной территории находятся основные объекты жизнеобеспечения и экономики региона.

Незначительные сейсмические события, то есть землетрясения силой в 2-3 балла, на территории Жамбылской области происходят ежегодно от пяти и более раз, и не всегда ощутимы.

К числу крупных землетрясений относят Джамбульское землетрясение 10 мая 1971 года магнитудой 5,5 балла. В отдельных частях города и близлежащих районах колебания проявились интенсивностью до 7 баллов. Повреждениям подверглись более 28 тысяч зданий и сооружений, в том числе 16,5 тысячи частных жилых домов. Сведений о погибших нет.

Фото: images1.ynet.co.il

Очаг Луговского землетрясения 23 мая 2003 года находился на глубине около 14 км в районе станции Луговая Рыскуловского района. Магнитуда в эпицентре составила 5,4 балла, интенсивность проявления на поверхности – 7-8 баллов. Тогда погибли двое луговчан, без крова остались более 20 тысяч человек. В зоне сильных разрушений оказались 18 населенных пунктов района, было повреждено более 7 тысячи домов, пострадали 44 объекта социальной сферы - школы, больницы, административные здания. Как выяснилось позже, наибольшие разрушения получили практически все здания с несущими стенами глиняно-сырцовой и саманной кладки.

Луговское землетрясение испытало на прочность государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и показало уровень сплоченности населения. Вся страна участвовала в ликвидации последствий этого ЧС.

С 2006 года в регионе введены жесткие нормы сейсмостойкого строительства

Как пояснили в областном управлении архитектуры, до 1971 года уровень сейсмичности по городу Таразу и некоторым районам области был определен в 7 баллов. Это было сделано в целях экономии капиталовложений в строительство, хотя сейсмологические данные давали полное основание отнести территорию жамбылского региона к 8-балльной зоне. Но только после значительного землетрясения 1971 года сейсмичность увеличили до показателя в 8 баллов. После уточнения карты сейсмического районирования Казахстана жамбылские города Шу и Каратау также были переведены из 6-балльной зоны в 7- балльную. В 2006 году были введены новые, более жесткие нормы сейсмостойкого строительства.

В результате до 1971 года населенные пункты застраивались, в основном, зданиями, рассчитанными на 7-балльное землетрясение. И, как следствие, сегодня значительная часть ранее построенных в регионе зданий и сооружений не соответствует современным требованиям сейсмической безопасности.

Ситуацию с сейсмоопасностью зданий и сооружений усугубляет то обстоятельство, что, начиная с 1990-х годов, первые этажи зданий активно реконструируют под торговые точки, кафе, парикмахерские и другие объекты бизнеса. Особенно опасно, когда фасадные оконные проемы переоборудуются в дверные, а также когда переделывают крупнопанельные здания, устойчивость которых гораздо ниже кирпичных.

По данным управления по мобилизационной подготовке акимата Жамбылской области, в областном центре и ряде других населенных пунктов региона уровень сейсмической безопасности имеющегося фонда зданий и сооружений низок. Саманные здания частного сектора, строящиеся без сейсмоукрепления, из самана, сырцового кирпича, из бывших в употреблении материалов, имеющих сниженную прочность, составляет более половины от общего числа сооружений и не рассчитаны на 7-8-балльное землетрясение. И такое положение, как показала проверка, имеет место во всех районах области и в городе Таразе.

В последние годы, по данным ведомства, возведение в регионе новых зданий, значимых объектов жилья, соцкультбыта, промышленности осуществляется с соблюдением норм сейсмостойкого строительства. Со стороны ГАСКа ведется контроль. Что касается повышения сейсмической безопасности уже имеющихся зданий и сооружений, то это достигается за счет сейсмоусиления всего объекта или его отдельных конструктивных элементов. Взамен аварийных зданий ведется строительство сейсмостойких объектов образования, здравоохранения, культуры, индивидуальных жилых домов.

Проблема сейсмостойкости существующих зданий и сооружений определена как одна из основных в «Программе развития Жамбылской области до 2025 года».

По данным областного акимата, в регионе принята программа по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений, в которую включены мероприятий по сейсмоусилению наиболее сейсмоопасных объектов социальной сферы. С 2010 года произведено сейсмоусиление порядка ста жилых домов, более 80 объектов образования, 20 объектов здравоохранения, 20 объектов культуры и ряда производственных сооружений. С учетом сейсмостойкости построено более 60 школ.

К землетрясению нужно готовиться заранее и тщательно

Как отметили в ДЧС Жамбылской области, сегодня из-за отсутствия в сейсмологии надежных методов прогноза землетрясений, затруднительно точно определить, когда, где и какой силы будет очередное землетрясение. Государственная система, даже при всей её оперативности, сможет оказать помощь пострадавшим только по истечении определенного времени, и это зависит от многих факторов. Поэтому на первый план выдвигается личная подготовленность каждого человека к действиям во время землетрясения и после него.

Трагический пример Турции показал, что к подобным непредсказуемым событиям нужно быть готовым и технически, и морально.

По словам начальника отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций департамента по ЧС Жамбылской области, полковника гражданской защиты Дениса Охрименко, при анализе уроков стихийных бедствий можно сделать однозначный вывод - к землетрясениям надо готовиться заранее и тщательно. При этом главными задачами являются сейсмостойкое строительство, принятие действенных мер по усилению зданий существующей застройки, повышение уровня готовности служб и населения к действиям в случае землетрясения.

«На случай землетрясения в Жамбылской области разработаны план защиты населения, объектов и территории региона при возникновении разрушительного землетрясения и план действий группировки сил региона при ликвидации последствий. Для поддержания готовности органов управления и сил аварийно-спасательных служб, других привлекаемых формирований, а также обучения населения действиям при возникновении разрушительного землетрясения, проводятся республиканские командно-штабные и комплексные учения с органами управления, тактико-специальные учения с формированиями, объектовые тренировки и комплексные учения в организациях», - пояснил спикер.

Департамент по ЧС Жамбылской области, совместно с региональным управлением образования, в организациях и учреждениях проводит учения, сейсмотренировки, интерактивные занятия, посвященные стихийным бедствиям, авариям и катастрофам, в том числе разъясняются правила поведения при возникновении землетрясений.

«Учитывая возможности средств массовой информации, а именно широкий охват населения, материалы по правилам безопасного поведения при угрозе и возникновении землетрясения, а также необходимости сейсмоусиления зданий и сооружений, периодически публикуются в СМИ. В случае угрозы или возникновении ЧС, для своевременного оповещения органов управления и населения области департаментом будет задействована автоматизированная система централизованного оповещения (АСЦО). Функции аппаратуры позволяют довести сигналы и экстренную информацию акимам районов, а также произвести передачу сигнала «Внимание всем!». Задействуем и мобильную сотовую связь по оповещению населения области путем рассылок СМС-сообщений», - сообщил начальник отдела ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Жамбылской области Денис Охрименко.

По его словам, цель проводимых тренировок - поддержание в готовности органов управления и сил аварийно-спасательных служб, других привлекаемых формирований, а также обучение населения действиям и навыкам при возникновении разрушительного землетрясения.

Как обезопасить себя во время землетрясения

Сегодня даже с помощью самого современного оборудования затруднительно определить с точностью время, место и силу подземных толчков. Поэтому жители области, проживающие в сейсмоопасных районах, должны четко знать и выполнять правила поведения при землетрясении, подчеркивают в ДЧС области.

Необходимо заранее ознакомиться с планом эвакуации из здания, иметь при себе необходимые вещи - документы, одежду, обувь, фонарик, воду и продукты на 2-3 дня, лекарства, средства связи. Следует знать безопасные места в помещении, которые находятся в проеме внутренней двери капитальной несущей стены, а также во внутренних углах комнат, под балкой, под ригелем, у внутренних несущих стен, колонн. Защитой могут быть даже простой крепкий стол, парта, кровать. Опасными местами являются балкон, внешняя стена, возле окна, под антресолями и навесными потолками, на лестнице и в лифте.

Фото:twitter.com/nbysisg

Если вы находитесь в одноэтажном доме или на первом этаже здания и можете успеть быстро его покинуть, в течение 15 – 20 секунд, то сделайте это. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место. Если вы остались в здании, то укройтесь в безопасном месте. В многоэтажном доме надо распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме двери. В любом здании держитесь подальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам здания. Не создавайте давку и пробки в дверях, не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа. И главный совет от спасателей – ни в коем случае не поддавайтесь панике. Это поможет принимать верные решения и адекватно реагировать на происходящее.