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    На озере Алаколь спасли тонувшего мужчину

    На озере Алаколь в области Абай спасатели во время патрулирования спасли мужчину, который начал тонуть в нескольких метрах от берега, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

    МЧС РК, ҚР ТЖМ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    — Сотрудники МЧС незамедлительно пришли ему на помощь, извлекли из воды и доставили на берег. После спасения мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра, — отметили в МЧС РК. 

    МЧС напоминает: отдыхая на воде, необходимо строго соблюдать правила безопасности, не переоценивать свои силы и купаться только в разрешенных местах.

    Ранее в Каркаралинских горах спасатели нашли туристов с тремя детьми.

    МЧС ВКО Регионы Казахстана Алаколь Спасатели
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор