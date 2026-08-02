На озере Алаколь спасли тонувшего мужчину

На озере Алаколь в области Абай спасатели во время патрулирования спасли мужчину, который начал тонуть в нескольких метрах от берега, передает Kazinform со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

— Сотрудники МЧС незамедлительно пришли ему на помощь, извлекли из воды и доставили на берег. После спасения мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра, — отметили в МЧС РК.

МЧС напоминает: отдыхая на воде, необходимо строго соблюдать правила безопасности, не переоценивать свои силы и купаться только в разрешенных местах.

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