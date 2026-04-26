На оптовом рынке Усть-Каменогорска выявили завышение цен на овощи

Анализ электронных счетов-фактур показал, что торговые надбавки на морковь, картофель и капусту многократно превышали допустимые нормы.

Морковь: при закупочной цене у КХ Павлодарской области по 170 тг/кг, товар перепродавался с наценкой до 35% (до 230 тг/кг).

Картофель: в феврале партия объемом более 30 тонн была приобретена в области Абай по 150 тг/кг. В марте этот картофель реализовывался в Усть-Каменогорске по цене от 250 до 280 тг/кг. Фактическая надбавка составила от 70% до 86%.

Капуста: при закупе у сельхозпроизводителей по 130 тг/кг, реализация велась по ценам 200–220 тг/кг. Наценка варьировалась от 53% до 69%.

Указанные овощи в дальнейшем с дополнительной торговой надбавкой реализовывались населению в магазинах «у дома».

Материалы по данным фактам уже рассмотрены на заседании региональной комиссии. В настоящее время готовятся материалы для регистрации внеплановой проверки в отношении ИП. В случае подтверждения нарушений предприниматель будет привлечен к административной ответственности, также будет вынесено предписание о снижении стоимости овощей.

Департамент торговли по ВКО напоминает: согласно законодательству, предельная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) не должна превышать 15%.

Напомним, региональная комиссия Западно-Казахстанской области выехала на оптово-розничный рынок «Алтын Алма», по итогам проверки были сняты завышенные ценники на овощи.