В ЗКО сняли завышенные ценники после проверки рынка

В центре внимания были мясной и овощной павильоны, где формируется конечная стоимость продукции для населения.

Предпринимателям разъяснили требования законодательства, включая соблюдение 15 процентов торговой надбавки, наличие письменных ценников, а также санитарные и налоговые нормы.

Выезд позволил сразу повлиять на ситуацию. Комиссия выявила лишние звенья в цепочке поставок, два посредника по картофелю исключены. Одновременно налажены прямые поставки продукции из стабилизационного фонда СПК «AQJAIYQ» на рынок.

Если ранее картофель реализовывался по цене от 230 до 250 тенге за килограмм в зависимости от сорта и качества, то продукция стабилизационного фонда поступила в продажу по 165 тенге при цене поставки 145 тенге.

Сейчас СПК «AQJAIYQ» поставляет на рынок до 5 тонн продукции. Товар пользуется высоким спросом у покупателей. Поставки овощной продукции планируется продолжить до конца первой декады мая.

Такие выезды будут проводиться на постоянной основе. Этот формат показывает реальный эффект и позволяет быстро принимать решения.

С начала 2026 года в ЗКО проведено 11 заседаний региональной комиссии. Выявлено 47 фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. По всем нарушениям приняты меры административного воздействия.

Ранее сообщалось об исключении 73 непродуктивных посредников из цепей поставок товаров в Казахстане.