На объектах «АрселорМиттал Темиртау» погибло свыше 100 человек за 15 лет - Алихан Смаилов

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - В городе Шахтинске под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова состоялось совещание по ситуации на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.



Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев озвучил хронологию происшествия, а также рассказал о работе специальной комиссии по расследованию причин аварии, сформированной по поручению Главы государства.

По его словам, на шахте ведется поиск двух пропавших горняков и тушение пожара на угольном конвейерном уклоне Д-6. В работах задействовано 4 отделения горноспасателей.

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, анализ показал, что с 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АО «АМТ» не снижается.

Так, за 2016-2022 годы произошло 18 аварий, вследствие которых погибли 19 работников шахт и еще 45 работников получили травмы различной степени тяжести. Только за 2021-2022 годы на предприятиях АО «АМТ» зафиксировано 4 аварии, при этом пострадал 21 человек, погибли 12 человек.

Среди основных причин аварийности – неудовлетворительная организация технологических процессов, сознательное пренебрежение требованиями безопасности, неэффективность производственного контроля, а также износ основного и вспомогательного оборудования.

По итогам 7 месяцев текущего года на угольных предприятиях АО «АМТ» проведено 6 проверок. Выявлено 957 нарушений требований промышленной безопасности. В Специализированный межрайонный экономический суд направлено 7 исковых заявлений о приостановке 55 опасных производственных объектов и опасных технических устройств. Решением суда остановлено 25 объектов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что за последние годы с компанией «АрселорМиттал Темиртау» был подписан ряд стратегических документов об инвестициях в модернизацию производства и мероприятия в сфере промышленной безопасности. Однако предприятие не исполняет принятые на себя обязательства.

Так, ежегодная прибыль направляется только на поддержание текущей деятельности. К примеру, ряд коксовых батарей и цех химического улавливания находится в аварийном состоянии. Печной фонд разрушается, при этом не заключены контракты на строительство двух новых печей. В результате это приводит к сокращению производства.

Премьер-Министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.

«В этом вина в первую очередь собственников предприятия. Их полная самоустраненность от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за все время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично – гибнут люди», — сказал Алихан Смаилов.

Как отметил глава Правительства, каждый раз руководство «АрселорМиттал Темиртау» заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.

«На объектах «АрселорМиттал Темиртау» погибло свыше 100 человек за последние 15 лет. Данные показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний «АрселорМиттал» приходится именно на казахстанский дивизион», — указал Алихан Смаилов.

По его словам, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других.

«Как было отмечено, предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снижены наполовину. Объемы выпуска стали сократились вдвое – с более чем 6 млн тонн до 3 млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть», — подчеркнул Премьер-Министр.

Он также добавил, что утрачены компетенции по выпуску лонжеронной и электротехнической стали, белой жести и других высокомаржинальных номенклатур. Как результат, численность занятых сокращена с 72 тысяч до текущих порядка 28 тысяч человек.

Алихан Смаилов указал, что не лучшим образом обстоят дела и с обязательствами по инвестициям – они только декларируются, но не исполняются. В 2018 году между Министерством индустрии, акиматом Карагандинской области и «АрселорМиттал Темиртау» была подписана Дорожная карта по развитию предприятия до 2020 года.

«Инвестиции были заявлены в размере 305 млрд тенге. Однако эти обязательства не выполнены», — подчеркнул он.

В 2021 году планировалось подписание Соглашения об инвестициях в модернизацию на сумму более $3 млрд. Однако компанией был представлен проект только на $1 млрд.

«По сути, эти средства шли на текущий ремонт и не были долгосрочными инвестициями в модернизацию», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр обозначил необходимость принять оперативные меры по скорейшей ликвидации аварии, провести всестороннее выяснение ее причин и выявить виновных в этой трагедии.

«Акимату Карагандинской области совместно с «АрселорМиттал Темиртау» нужно обеспечить оказание необходимой помощи погибшим и пострадавшим, в том числе по назначению пособий и соцвыплат по потере кормильца, выплате средств на погребение, приобретению семьям погибших квартир за счет работодателя и возмещению морального вреда», — заключил он.

Напомним, 17 августа в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена. На следующий день на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера.

Также 18 августа нашли тело третьего горняка в шахте «Казахстанская»

Судьба двух горняков пока остается неизвестной. Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

В лечебных учреждениях находятся 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде, и два человека - в Шахтинске.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области. Ответственным за аварию на шахте может грозить до 7 лет тюрьмы.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов потребовал от МЧС и Минэкологии оперативно завершить проводимые в АО «АрселорМиттал Темиртау» промышленный и экологический аудиты для принятия соответствующего решения.

Генеральный секретарь Казахстанской конфедерации труда Мурат Машкенов, комментируя аварию на шахте «Казахстанская», заявил, что после полного завершения расследования ЧП необходимо принять решение в пользу полного пересмотра договоров Правительства РК с «Арселор Миттал» вплоть до разрыва отношений.

Ранее Алихан Смаилов прибыл в Карагандинскую область. Он встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте «Казахстанская» и заявил, что все ответственные лица будут наказаны.