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На низкое доверие казахстанцев к маслихатам указал Президент РК

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 15:11
На низкое доверие казахстанцев к маслихатам указал Президент РК Фото: t.me/aqorda_resmi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент попросил маслихаты не скатываться на рельсы легковесного популизма. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент заявил о низком доверии населения к маслихатам: сегодня оно составляет всего 53 процента. Эту информацию подтверждают социологические опросы.

«Обращаюсь к присутствующим здесь председателям маслихатов. Ваша первоочередная задача – отстаивать интересы местных жителей, при этом не скатываться на рельсы легковесного популизма. Депутаты должны перейти к ежедневной кропотливой работе над актуальными проблемами электората, проявлять при этом профессионализм и ответственность. Взаимодействие с акиматами следует вести в конструктивном русле, обеспечивая прозрачность принимаемых исполнительными органами решений», - сказал Глава государства.


Президент Казахстана   Маслихат   Токаев Касым-Жомарт  
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