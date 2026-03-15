    12:58, 15 Март 2026 | GMT +5

    На некоторых участках референдума досрочно завершилось голосование

    Военнослужащие регионального командования «Оңтүстік» завершили досрочно голосование на референдуме, передает Kazinform.

    Фото: региональное командование «Оңтүстік»

    В рамках республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан на девяти избирательных участках, расположенных на территории воинских частей регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Республики Казахстан, завершилось голосование.

    — Избирательные участки в воинских частях работали в установленном порядке, личный состав активно принял участие в реализации своего права. В результате личный состав воинских частей регионального командования «Оңтүстік» принял участие в референдуме в полном составе — явка составила 100%. Процесс голосования на территории воинских частей был организован на высоком уровне, были созданы все необходимые условия, — рассказали в региональном командовании.

    Фото: региональное командование «Оңтүстік»

    Военнослужащие, соблюдая требования законодательства, внесли свой вклад в принятие важного решения, касающегося будущего страны.

    По словам заместителя командующего региональным командованием «Оңтүстік», полковника Атабека Салихбаева, личный состав принял участие в референдуме, продемонстрировав высокую гражданскую ответственность.

    — Сегодня личный состав активно принял участие в референдуме, показав, что не остается равнодушным к будущему страны. Это является ярким свидетельством ответственности наших военнослужащих за судьбу государства, — отметил он.

    Стоит отметить, что военнослужащие Национальной гвардии всегда активно участвуют в общественно-политических мероприятиях, имеющих важное значение для страны. 

    Ранее мы рассказывали о праздничной атмосфере на одном из участков референдума в Алматы. 

