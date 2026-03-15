Танцующие игрушки и встреча с олимпийским чемпионом: атмосфера праздника в Алматы на референдуме

Несмотря на ранний час, жители Медеуского района Алматы проявляют активность. Прикрепленные к участку референдума № 361 граждане один за другим приходят, чтобы отдать свой голос по вопросу, вынесенному на референдум.

Пока граждане, достигшие 18 лет, голосуют, для их детей артисты Государственного театра кукол в костюмах игрушечных животных организовали дискотеку. Танцы выдались настолько зажигательными, что взрослые избиратели, проголосовав, присоединялись ко всеобщему празднику.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

Приятной неожиданностью для тех, кто пришел на участок утром, стала внезапная встреча с олимпийским чемпионом по боксу Ермаханом Ибраимовым. Он прикреплен к данному участку и тоже пришел отдать свой голос на референдуме вместе с семьей.

— Я как спортсмен прикладываю все силы для воспитания будущего поколения. Считаю, что на референдуме важен голос каждого казахстанца. И всем нам необходимо выразить свою гражданскую позицию по важному, историческому для нашего народа и нашей страны вопросу, — сказал Ермахан Ибраимов.

После голосования олимпийский чемпион присоединился к детскому празднику, пожал юным соотечественникам руки и дал напутствие.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

