На набережной реки Большая Алматинка временно ограничат проход

В Алматы продолжается реконструкция русла реки Большая Алматинка (Улкен Алматы) и благоустройство прилегающей территории, передает корреспондент агентства Kazinform.

В связи с проведением работ проход по набережной будет временно ограничиваться поочередно на отдельных участках.

Сначала работы пройдут по восточной стороне на участке от отстойника № 1 (дамбы) до проспекта Аль-Фараби. В дальнейшем ограничения будут поочередно вводиться на следующих участках набережной вплоть до проспекта Абая.

Фото: акимат Алматы

Специалисты восстановят систему полива, тротуар, частично заменят бордюры, пересадят кустарники и газон, а также проведут санитарную обрезку деревьев.

Жителей и гостей города просят учитывать временные ограничения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут.

Напомним, в Алматы продолжается реконструкция русла реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы). Реконструкция ведется на участке протяженностью 5,7 км – от отстойника № 1 до проспекта Абая.

Работы начались в прошлом году и, согласно планам, должны быть завершены в мае этого года. Стоимость проекта составляет 8 млрд тенге.

В начале июля после обильных дождей на русле реки Большая Алматинка (Үлкен Алматы) обрушились гранитные плиты облицовки. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, заявив, что объект еще не принят в эксплуатацию.

Также представители подрядной организации прокомментировали обсуждения в социальных сетях, связанные с озеленением русла реки Большая Алматинка.