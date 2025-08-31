На морском терминале КТК завершили ликвидацию последствий разлива нефти

Как сообщили в компании, 30 августа 2025 года по итогам объективного контроля поверхности моря Штабом руководства операцией принято решение о завершении основных мероприятий по Плану предупреждения и ликвидации разливов нефти (ПЛРН) в акватории МТ КТК.

Напомним, план ПЛРН был введен после того, как при проведении грузовой операции на танкере через шланги выносного причального устройства КТК-2 на поверхность моря попала нефть.

- В настоящее время объем вытекшей нефти уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, в ходе которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от ВПУ к танкеру, - отметили в компании.

Место разлива было оперативно локализовано, что подтверждено соответствующими надзорными органами.

В операции участвовали 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. Также было развернуто более 1000 метров боновых заграждений. Собранная нефтеводяная эмульсия направлена на морской терминал КТК для дальнейшей утилизации.

Экологический контроль проводился на протяжении всей операции и будет осуществляться и дальше с регулярным отбором проб не менее двух раз в сутки.

Кроме того, специалисты организовали визуальное обследование прибрежной полосы. Сообщается, что нефти и нефтесодержащих пленок не обнаружено.

