На морском терминале КТК произошёл разлив нефти: причины уточняются

Как сообщили в компании, в результате небольшое количество нефти попало на поверхность моря, объем уточняется.

- Жертв и пострадавших нет, угрозы возгорания нет, сообщили в компании. Причины произошедшего сейчас устанавливаются, - говорится в сообщении Каспийского трубопроводного консорциума.

Оперативно приведен в действие план ЛАРН, в районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Проводится постоянный экологический мониторинг, регулярно отбираются пробы.

ВПУ КТК-2 временно выведен из эксплуатации на неопределенный срок.

Ранее мы сообщали, что выносное причальное устройство КТК-3 временно вывели для ремонта.