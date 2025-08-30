РУ
    19:07, 29 Август 2025 | GMT +5

    На морском терминале КТК произошёл разлив нефти: причины уточняются

    На морском терминале КТК при проведении грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, передает корреспондент агентства Kazinform.

    КТК
    Фото: КТК

    Как сообщили в компании, в результате небольшое количество нефти попало на поверхность моря, объем уточняется.

    - Жертв и пострадавших нет, угрозы возгорания нет, сообщили в компании. Причины произошедшего сейчас устанавливаются, - говорится в сообщении Каспийского трубопроводного консорциума.

    Оперативно приведен в действие план ЛАРН, в районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Проводится постоянный экологический мониторинг, регулярно отбираются пробы.

    ВПУ КТК-2 временно выведен из эксплуатации на неопределенный срок.

    Ранее мы сообщали, что выносное причальное устройство КТК-3 временно вывели для ремонта. 

    Теги:
    Нефть/газ Происшествия, ЧС Экология КТК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
