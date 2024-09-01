На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров

Спасатели МЧС обнаружили тела 17 человек на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России, передает агентство Kazinform.

- В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются, - сказали в министерстве.

Как сообщалось, вчера вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал на Камчатке. По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Были найдены обломки пропавшего на Камчатке вертолета.