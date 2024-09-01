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    14:14, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружили 17 тел пассажиров

    скорая, Россия
    Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

    Спасатели МЧС обнаружили тела 17 человек на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России, передает агентство Kazinform.

    - В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются, - сказали в министерстве.

    Как сообщалось, вчера вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал на Камчатке. По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Были найдены обломки пропавшего на Камчатке вертолета.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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