Найдены обломки пропавшего на Камчатке вертолета

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, передает агентство Kazinform.

— С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь, — сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, вчера вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал на Камчатке. По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров.