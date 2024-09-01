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    13:00, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Найдены обломки пропавшего на Камчатке вертолета

    вертолет Ми-8
    Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

    Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России, передает агентство Kazinform.

    — С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз выходили на связь, — сказали в пресс-службе.

    Как сообщалось, вчера вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал на Камчатке. По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека:  3 члена экипажа и 19 пассажиров.

     

    Теги:
    Происшествия, ЧС Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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