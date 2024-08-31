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    12:35, 31 Август 2024 | GMT +6

    Вертолет Ми-8 пропал в России

    вертолет Ми-8
    Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

    Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, передает агентство Kazinform. 

    — На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». По предварительным данным, на борту три члена экипажа, — сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей.

    — Пропавший вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние 25 км, — отметил представитель оперативных служб.

    По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека.

    — В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». <…> Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров, — говорится в сообщении.

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Россия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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