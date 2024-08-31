Вертолет Ми-8 пропал в России
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, передает агентство Kazinform.
— На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». По предварительным данным, на борту три члена экипажа, — сказал собеседник ТАСС.
По его словам, на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей.
— Пропавший вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние 25 км, — отметил представитель оперативных служб.
По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека.
— В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». <…> Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: 3 члена экипажа и 19 пассажиров, — говорится в сообщении.