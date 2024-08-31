Вертолет Ми-8 пропал в России

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро» пропал на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, передает агентство Kazinform.

— На Камчатке поступило сообщение о том, что в пункт назначения не прибыл вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-аэро». По предварительным данным, на борту три члена экипажа, — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, на поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей.

— Пропавший вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец — село Николаевка. Расстояние 25 км, — отметил представитель оперативных служб.

По данным Росавиации, всего на борту было 22 человека.