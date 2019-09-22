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20.09.2019 23:00
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20.09.2019 22:27
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20.09.2019 21:27
На месте долгостроя открыли ТРЦ в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске открылся современный торгово-развлекательный центр «Dostyq Mall», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы акима Северо-Казахстанской области, проект при поддержке государства реализовал местный бизнесмен.
«Петропавловск преображается и становится комфортным городом. Мы сносим старые и ветхие дома, строим современное жилье и объекты. На месте старого здания построили современный комплекс с оригинальной архитектурой. Немаловажна социальная значимость нового объекта. 400 североказахстанцев будут обеспечены постоянной работой», - написал аким области К. Аксакалов на своей странице в Instagram.
Местные власти уверены, что ТРЦ с атриумом станет еще одним украшением Петропавловска.
«В Петропавловске открываются новые предприятия и социально-значимые объекты. Запускается фабрика бытовой химии по выпуску жидкого и твердого мыла. Продолжается строительство современного Дата-центра для хранения цифровой информации. Начнется реализация проекта по сборке сельхозтехники немецкого концерна «CLAAS». Открылась современная школа, до конца года будет введен еще один объект образования. В ближайшее время начнется строительство современной многопрофильной больницы. Проводится масштабная работа по благоустройству», - добавили в пресс-службе.
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