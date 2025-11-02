На Мальдивах запретили курить всем, кто родился после 2006 года

Согласно новому положению, «лицам, родившимся 1 января 2007 года или позднее», запрещено покупать, употреблять или продавать любые табачные изделия на Мальдивах. Об этом объявило министерство здравоохранения островного государства. Так оно хочет сформировать поколение, свободное от курения.

На Мальдивах также действует полный запрет на импорт, продажу, хранение и использование электронных сигарет и вейпов для всех лиц независимо от возраста, указывает Минздрав. Запрет распространяется и на посетителей страны.

Продажа табака несовершеннолетним карается штрафом в размере 50 000 руфий (около 2800 евро), использование электронных сигарет — штрафом в размере 5000 руфий (280 евро).

Первой похожий запрет ввела Новая Зеландия, но меньше чем через год новые власти страны сняли ограничения — чтобы так получить деньги в бюджет для возможности снизить налоги. Нормы по ограничению на табак сейчас также разрабатывают в Великобритании.

Ранее сообщалось, что Франция вводит запрет на курение на свежем воздухе.