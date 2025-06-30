Франция вводит запрет на курение на свежем воздухе

Это часть новой политики Минздрава, направленной на защиту подрастающего поколения: «Табак должен исчезнуть там, где есть дети», — заявила министр здравоохранения Катрин Вотрен.

Хотя штрафы пока не предусмотрены, в будущем нарушителям может грозить до 135 евро. Запрет, по словам властей, — шаг к снижению курения и отражение культурных перемен: во Франции сигарета долго ассоциировалась с бунтарством, стилем и кинематографом. Сегодня это переосмысливается.

По данным Минздрава, от последствий курения во Франции ежегодно умирают около 75 тысяч человек. Несмотря на снижение числа курильщиков, особенно среди молодёжи, табак по-прежнему остаётся частью французской культуры — но государство намерено это изменить.