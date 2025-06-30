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    20:32, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Франция вводит запрет на курение на свежем воздухе

    С 1 июля во Франции запрещено курить на пляжах, в парках, на остановках и рядом с учреждениями, где бывают дети, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    курение
    Фото: freepik

    Это часть новой политики Минздрава, направленной на защиту подрастающего поколения: «Табак должен исчезнуть там, где есть дети», — заявила министр здравоохранения Катрин Вотрен.

    Хотя штрафы пока не предусмотрены, в будущем нарушителям может грозить до 135 евро. Запрет, по словам властей, — шаг к снижению курения и отражение культурных перемен: во Франции сигарета долго ассоциировалась с бунтарством, стилем и кинематографом. Сегодня это переосмысливается.

    По данным Минздрава, от последствий курения во Франции ежегодно умирают около 75 тысяч человек. Несмотря на снижение числа курильщиков, особенно среди молодёжи, табак по-прежнему остаётся частью французской культуры — но государство намерено это изменить.

    Теги:
    Запреты Франция Курение Сигареты
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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