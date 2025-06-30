Франция вводит запрет на курение на свежем воздухе
С 1 июля во Франции запрещено курить на пляжах, в парках, на остановках и рядом с учреждениями, где бывают дети, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
Это часть новой политики Минздрава, направленной на защиту подрастающего поколения: «Табак должен исчезнуть там, где есть дети», — заявила министр здравоохранения Катрин Вотрен.
Хотя штрафы пока не предусмотрены, в будущем нарушителям может грозить до 135 евро. Запрет, по словам властей, — шаг к снижению курения и отражение культурных перемен: во Франции сигарета долго ассоциировалась с бунтарством, стилем и кинематографом. Сегодня это переосмысливается.
По данным Минздрава, от последствий курения во Франции ежегодно умирают около 75 тысяч человек. Несмотря на снижение числа курильщиков, особенно среди молодёжи, табак по-прежнему остаётся частью французской культуры — но государство намерено это изменить.