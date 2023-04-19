На крупнейшей угольной шахте России произошел пожар

КЕМЕРОВО. КАЗИНФОРМ - На крупнейшей угольной шахте России «Распадская» в городе Междуреченске Кемеровской области произошел пожар. Более 270 горняков, находившихся в шахте, эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавил оперативный штаб для координации действий по ликвидации ЧС на шахте «Распадская». Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются.

В региональном министерстве угольной промышленности сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет. Всего, по данным ведомства, в шахте находился 271 человек.

По данным прокуратуры, все горняки из шахты выведены на поверхность. «Работы приостановлены, люди выведены на поверхность», - сообщило ведомство. В пресс-службе отметили, что по факту возгорания прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда. На место происшествия выехал кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Междуреченск.

По данным военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) регионального ГУ МЧС, в шахте было 275 горняков. В ликвидации ЧС задействовано 50 человек и 9 единиц техники.

Открытое горение ликвидировали на шахте «Распадская» в городе Междуреченске в Кемеровской области, сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Шахта «Распадская» - крупнейшая угольная шахта в России, запасы составляют около 451 млн тонн. Расположена недалеко от города Междуреченска, где проживает около 100 тысяч человек. Находится под управлением «Распадской угольной компании» (входит в «Евраз»).

В 2010 году на шахте двумя взрывами было разрушено около 300 км горных выработок. Погиб 91 человек, 99 пострадали.