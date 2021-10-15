На какой стадии строительство новых станций метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - До 86 тысяч человек в день вырастет пассажиропоток алматинского метро с вводом двух новых станций - «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». Об этом сообщили в акимате города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом строительства объектов второго пускового комплекса метрополитена, который состоит из перегонных тоннелей и двух станций «Сарыарка» и «Б. Момышулы», где сейчас ведутся отделочные работы. Трасса участка второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под проспектом Абая, в западном направлении от пр. Алтынсарина до ул. Яссауи. Строительная длина в двухпутном направлении составляет 3,08 км.

«Общая готовность второго пускового комплекса составляет 91%. На сегодняшний день завершено сооружение железобетонных конструкций, проходка перегонных тоннелей, на стадии завершения архитектурно-отделочные работы, верхнее строение пути. Остаточные работы включают прокладку инженерных сетей и пуско-наладку оборудования», - сообщили в пресс-службе акимата.

На сегодняшний день среднесуточный пассажиропоток составляет 30 тысяч человек. Как показывают расчеты специалистов, после ввода в эксплуатацию второго пускового комплекса среднесуточный пассажиропоток составит порядка 86 тысяч человек. Это позволит значительно разгрузить автомобильное движение по проспекту Абая и повысить мобильность тысяч горожан и гостей города.

Станция «Сарыарка» - глубокого заложения, пилонного типа. Состоит из вестибюля, двух входных групп. Установлено два лифта, восемь эскалаторов. Она расположена рядом с парком «Family», в одном из самых густонаселенных районов города, где расположены микрорайоны №3-8, 12.

Станция «Б. Момышулы» - мелкого заложения, колонного типа. Состоит из двух подземных вестибюлей, шести входных групп. Предусмотрено шесть лифтов, 15 эскалаторов. Расположена под проезжей частью проспекта Абая, западнее улицы Момышулы. Станция охватит микрорайоны Жетысу, Жетысу-2, Жетысу-4, Мамыр, Мамыр-5, Мамыр-7.

«Аким Алматы поручил держать высокие темпы строительно-отделочных работ с тем, чтобы обеспечить технический запуск станций до конца текущего года. Он также оценил ход работ по строительству третьего пускового комплекса. Трасса участка третьего пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена расположена под строящимся продолжением проспекта Абая, в западном направлении от улицы Яссауи до улицы Ашимова. Состоит из перегонных тоннелей протяженностью в двухпутном направлении 2,5 км и станции «Калкаман» мелкого заложения. Расчетный пассажиропоток составит порядка 93 тысяч человек ежедневно», - добавили в акимате.