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    11:00, 29 Май 2024 | GMT +6

    На какой стадии ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны

    самолет аэродром Flyarystan
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Министр транспорта РК Марат Карабаев сообщил о сроках запуска нового терминала в аэропорту Алматы и о ходе ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Как мы ранее обещали, в июне новый терминал запустится (по Алматы, прим. ред), - сказал Марат Карабаев на брифинге в Мажилисе.

    Он также сообщил о ходе ремонта взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту. В Астане ремонт взлётно-посадочной полосы начат, сейчас идут подготовительные работы, привлечен опытный сотрудник, который ранее строил эту взлётно-посадочную полосу. Светосигнальные фонари частично демонтированы, этот этап идёт. 

    Как сообщалось ранее, в связи с проведением капитального ремонта взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Астаны с 1 мая 2024 года и до окончания работ аэродром будет закрыт для приёма и выпуска воздушных судов в период с 22:00 до 6:00 местного времени. 

    - Пожалуйста, имейте в виду, что в связи с этим могут произойти изменения в расписании определённых рейсов авиакомпаний, выполняемых из/в Астану, - говорилось в сообщении столичного аэропорта. 

    Теги:
    Транспорт Астана Минтранспорта РК Аэропорт Алматы
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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