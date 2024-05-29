На какой стадии ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны

Министр транспорта РК Марат Карабаев сообщил о сроках запуска нового терминала в аэропорту Алматы и о ходе ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Как мы ранее обещали, в июне новый терминал запустится (по Алматы, прим. ред), - сказал Марат Карабаев на брифинге в Мажилисе.

Он также сообщил о ходе ремонта взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту. В Астане ремонт взлётно-посадочной полосы начат, сейчас идут подготовительные работы, привлечен опытный сотрудник, который ранее строил эту взлётно-посадочную полосу. Светосигнальные фонари частично демонтированы, этот этап идёт.

Как сообщалось ранее, в связи с проведением капитального ремонта взлётно-посадочной полосы в международном аэропорту Астаны с 1 мая 2024 года и до окончания работ аэродром будет закрыт для приёма и выпуска воздушных судов в период с 22:00 до 6:00 местного времени.