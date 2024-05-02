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    11:22, 02 Май 2024 | GMT +6

    Аэропорт Астаны не будет работать по ночам до 24 декабря

    Мертвого водителя погрузчика обнаружили в аэропорту Астаны
    Фото: Мухтор Холдорбеков / агентство Kazinform.

    C 1 мая по 24 декабря аэропорт Астаны будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На сайте международного столичного аэропорта сообщили, что в связи с этим вносятся изменения в расписание определенных рейсов авиакомпании, выполняемых из/в Астану.

    — Данная мера связана с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. С 1 мая 2024 года и до окончания ремонта, в период с 22:00 до 6:00 часов местного времени, аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов, — уточнили в аэропорту.

    Администрация аэропорта просит пассажиров заранее скорректировать даты своих поездок и использовать все доступные источники информации, такие как справочные службы авиакомпаний, приложения и службы аэропорта, а также присланные авиакомпаниями уведомления.

    Ранее сообщалось, что в аэропортах Астаны и Алматы усилили меры авиационной безопасности.

    Теги:
    Самолет Ремонт Астана Аэропорт Задержка и отмена авиарейсов
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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