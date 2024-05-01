РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:30, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    В аэропортах Казахстана усилят меры авиационной безопасности

    Аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    С 1 мая 2024 года во всех аэропортах страны вводятся дополнительные меры по усилению авиационной безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтранспорта РК.

    Первая линия досмотра на входе в пассажирские терминалы вводится для исключения проноса запрещенных предметов и веществ.

    Усиление мер по авиационной безопасности связано с проведением профилактических мероприятий и оценке состояния авиационной безопасности инфраструктуры воздушного транспорта гражданской авиации.

    Подобная профилактика проводится на плановой и ежегодной основе для определения уровня защищенности и взаимодействия операционных служб аэропортов с государственными органами по предотвращению актов незаконного вмешательства.

    В этой связи вылетающим пассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты для прохождения процедур досмотра и регистрации.

    Теги:
    Авиация Регионы Казахстана Аэропорт Общество Безопасность
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!