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На какой стадии проекты по пробивке Абая, Толе би и Жубанова в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Августа 2023, 11:23
На какой стадии проекты по пробивке Абая, Толе би и Жубанова в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Наурызбайском районе Алматы пробьют проспект Абая до границы города, а также улицы Толе би и Жубанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках пробивки проспекта Абая от улицы Строительная до границы города протяженностью 600 метров, на сегодня ведется корректировка проектно-сметной документации, до конца этого года планируется получить заключение госэкспертизы. Движение транспорта планируется открыть в сентябре 2024 года», - сказал аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями района.

Также в рамках пробивки улицы Толе би начаты работы по строительству дороги протяженностью 700 метров между проспектом Алатау и улицы Алтын Орда (бывшая улица Карьерная). Завершение запланировано до декабря этого года.

В рамках пробивки улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города на сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Работы будут проводиться по мере выкупа земельных участков, завершение запланировано в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что для пробивки проспекта Абая выкупят 60 участков, для пробивки Жубанова - 307 участков. Под пятно строительства автодороги Толе би подпадают около 270 земельных участков.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация по пробивке улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города. Общая протяженность пробивки составляет 4,5 км. Проект разделен на два участка: первый участок от улицы Яссауи до улицы Ашимова, протяженностью 2,2 км. Второй участок от улицы Ашимова до границы города, протяженностью 2,3 км.


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