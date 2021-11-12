На какой стадии проект по пробивке улицы Жубанова до границы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении городской мобильности Алматы рассказали, на какой стадии находится проект по пробивке улицы Жубанова до границы города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время начата разработка проектно-сметной документации по пробивке улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города, протяженностью 5 км. Проектом будет предусмотрена четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожкой. Количество земельных участков попадающих под выкуп будет известно после разработки землеустроительного проекта», - сообщили в управлении городской мобильности.

Руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов ранее заявил, что проектно-сметную документацию планируют завершить в июле следующего года.

Отметим, в Алматы также планируют пробивать еще две улицы до БАКАД - улицы Тлендиева (8,9 км) и Северное полукольцо (1,2 км). Также будет построена развязка.

В настоящее время пробивается проспект Абая от улицы Б. Момышулы до границы города и улица Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. Проектируется пробивка проспекта Рыскулова от улицы Ф. Онгарсыновой до границы города. Также разработана проектно-сметная документация по пробивке улицы Толе би от улицы Яссауи до границы города (4,5 км).

Ранее сообщались сроки окончания строительства развязок и пробивки улиц в Алматы.

В 2018 году было начато строительство большой алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), протяженностью 66 км. Дорога проходит по территории Карасайского, Илийского и Талгарского районов Алматинской области, пересекает семь основных выездных дорог из города Алматы: на Узынагаш, Бишкек, Нур-Султан, Комсомол, Капшагай, Кульжинской тракт и Талгарский тракт.

Проектом предусмотрено строительство семи транспортных развязок. Вдоль БАКАД в радиусе 1 км расположено 57 населенных пунктов и садоводческих товариществ. Акиматами Алматы и Алматинской области ведется реализация шести радиальных дорог (Абая, Рыскулова, Акын Сара, Саина, Тлендиева, Северное полукольцо), что обеспечит выход на БАКАД со стороны Алматы.